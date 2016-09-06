Арбелоа отклонил предложение "Милана" ради "Вест Хэма"

Защитник "Вест Хэма" Альваро Арбелоа рассказал, что у него летом было предложение от "Милана", но он выбрал английский клуб. 33-летний испанец хотел попробовать свои силы в премьер-лиге.

- У меня было несколько предложений из Испании, но там я мог играть только за "Реал", - цитирует Cadena Cope Арбелоа. - Были переговоры с "Миланом", но с предложением "Вест Хэма" все изменилось. Переговоры с английским клубом были быстрыми. Премьер-лига является очень сложным турниром, и именно поэтому я так хотел перебраться сюда.