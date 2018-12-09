АПЛ поддержала Стерлинга, пожаловавшегося на расизм

Английская премьер-лига отреагировала на обращение полузащитника "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга к СМИ с просьбой относиться ко всем игрокам, вне зависимости от цвета их кожи, одинаково.

Напомним, хавбек подвергся оскорблениям со стороны болельщиков "Челси" во время матча чемпионата Англии. После этого он написал обращение в Инстаграме.

- Полиция и клуб расследуют это серьезное дело, - отметил представитель АПЛ. - Лига и клубы против любых форм дискриминации в футболе. Если кто-то оскорбит игрока премьер-лиги на расистской почве, то непременно заслуживает наказание. Мы поддержим любые действия воастей и клуба.