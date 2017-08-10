Антонио Конте заинтересован в переходе Серхи Роберто в "Челси"?

Главный тренер "Челси" Антонио Конте обратился к руководству клуба с просьбой приобрести полузащитника "Барселоны" Серхи Роберто, утверждает Express. По информации издания, после перехода Неманьи Матича в "Манчестер Юнайтед" итальянский специалист рассчитывает укрепить среднюю линию команды за счет испанца.

Ранее сообщалось, что в услугах Роберто заинтересован "Ювентус" – туринцы готовы заплатить за 25-летнего хавбека 40 миллионов евро. Также интерес к полузащитнику проявляет "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Роберто является воспитанником "Барселоны". Он дебютировал за каталонцев в сезоне-2010/11. В общей сложности он провел за основной состав сине-гранатовых 153 матча, забив 6 голов.