Антонио Конте: "У меня сложились особые взаимоотношения с болельщиками "Челси"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после гостевой победы в матче 21-го тура чемпионата Англии над "Лестером" (3:0) отметил, что с первого дня работы в лондонском клубе у него сложились теплые взаимоотношения с болельщиками. Напомним, что во время матча фанаты "синих" скандировали имя итальянского специалиста.

– С первого дня в клубе у меня сложились особые отношения с фанатами, – приводит официальный сайт "Челси" слова Конте. – Помню, что на моей первой игре они развернули итальянский флаг. Здорово, когда есть такие прочные взаимоотношения. Я демонстрирую это в каждой игре, и, полагаю, фанаты нашей команды ценят это.

Надеюсь продолжать в том же духе, потому что для меня и для моего тренерского штаба всегда важно сохранять единство – с командой, с игроками, с болельщиками, с клубом. Важно продолжать работать вместе.