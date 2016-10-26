Антонио Конте: "У Батшуайи огромный потенциал"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте выразил поддержку нападающему Миши Батшуайи, который с начала сезона довольствуется ролью запасного игрока. Он забил три мяча в восьми матчах во всех турнирах, тогда как на счету Диегу Косты семь мячей в девяти играх.

– Миши обладает фантастическими качествами, – цитирует Le Figaro Конте. – Но он еще может прибавить. Я ему полностью доверяю. Когда он выходит на поле, показывает хороший футбол. В такой большой команде он быстро набирается опыта. У него огромный потенциал. Ему нужно работать и дальше и использовать моменты, которые у него появляются. Я определяю состав, исходя из того, как игроки выглядят во внутренней борьбе.