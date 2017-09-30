Антонио Конте: "Результат разочаровал, но я доволен самоотдачей футболистов"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после матча 7-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Сити" (0:1) отметил, что его команда создала достаточно моментов. По его словам, нападающий Альваро Мората попросил замену после того, как почувствовал дискомфорт.

- Разочарован результатом матча, - цитирует BBC Конте. - Когда встречаются две большие команды, то может произойти что угодно. Доволен самоотдачей своих игроков. Мы создавали моменты, но не реализовали их. При этом "Манчестер Сити" реализовал свои.

Травма Мораты? Когда ты проводишь третий матч за семь дней, то рискуешь чем-то. Надеюсь, у него несерьезная травма. У него возникли проблемы с подколенным сухожилием, он решил уйти с поля, чтобы не усугублять его.