Антонио Конте: "Не знаю, что произошло у Де Брейне с "Челси" в прошлом"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте признался, что не понимает, как лондонский клуб отпустил Кевина Де Брейне. Бельгиец переходил в "Челси" в 2012 году, однако закрепиться там не смог, а впоследствии оказался в "Манчестер Сити", где является одним из лидеров.

– Честно говоря, не знаю, что там случилось в прошлом у Де Брейне в "Челси", – цитирует The Guardian Конте. – Но мы говорим об отличном игроке. Это техничный и быстрый футболист, который много работает на команду. У него есть все.