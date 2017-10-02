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12:35 | Футбол — Англия

Антонио Конте: "Не знаю, что произошло у Де Брейне с "Челси" в прошлом"

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Главный тренер "Челси" Антонио Конте признался, что не понимает, как лондонский клуб отпустил Кевина Де Брейне. Бельгиец переходил в "Челси" в 2012 году, однако закрепиться там не смог, а впоследствии оказался в "Манчестер Сити", где является одним из лидеров.

– Честно говоря, не знаю, что там случилось в прошлом у Де Брейне в "Челси", – цитирует The Guardian Конте. – Но мы говорим об отличном игроке. Это техничный и быстрый футболист, который много работает на команду. У него есть все.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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teller

просто маур выполнял тайный план по развалу челси, чем еще объяснить продажу двух талантливых бельгийцев) просто чудо, что не избавился от третьего))

12:59