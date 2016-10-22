Антонио Конте: "Игроки "Челси" по-прежнему испытывают дискомфорт в связи с результатами прошлого сезона"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте в преддверии матча 9-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед" отметил, что не самое яркое выступление команды в текущем сезоне связано с результатами сезона прошлого. Специалист подчеркнул, что моральная травма футболистов мешает достигать хороших результатов.

– В прошлом сезоне команда финишировала на 10-й строчке, естественно, это травмировало игроков, – цитирует Goal.com Конте. – Футболисты чувствуют дискомфорт в связи с этим, поэтому я и повторяю: этот сезон крайне важен для клуба. При этом сезон также является и сложным, поскольку заставить забыть игроков о результатах прошлого сезона не так просто. Единственный способ, как мы можем забыть об этом – это совместная работа игроков, клуба и болельщиков. Именно при таких условиях мы можем превратить плохой сезон в хороший.