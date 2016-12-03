18:23 | ФУТБОЛ — Англия

Антонио Конте: "И "Челси", и "Манчестер Сити" имели много шансов забить"

0
0
0

Главный тренер "Челси" Антонио Конте считает, что в матче чемпионата Англии с "Манчестер Сити" (3:1) удача могла оказаться на стороне любой команды. Он остался доволен тем, как выкладывались на поле его подопечные.

– Игра получилась очень жесткой, – цитирует ВВС Конте. – До последнего ничего не было ясно. Обе команды имели много шансов забить. Я увидел характер своей команды, что очень важно для роста. Но нужно и дальше совершенствоваться. Игра Фабрегаса? Я им доволен. Знаю, что всегда могу на него рассчитывать. Что касается Диегу Косты, который всех разнимал в конце матча, то он показывает, как стал использовать свою страсть в нужном русле. Я очень рад этому.

0
0
0
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

СКР возбудил уголовное дело о многомиллионых хищениях на предприятиях...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ