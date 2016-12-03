Антонио Конте: "И "Челси", и "Манчестер Сити" имели много шансов забить"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте считает, что в матче чемпионата Англии с "Манчестер Сити" (3:1) удача могла оказаться на стороне любой команды. Он остался доволен тем, как выкладывались на поле его подопечные.

– Игра получилась очень жесткой, – цитирует ВВС Конте. – До последнего ничего не было ясно. Обе команды имели много шансов забить. Я увидел характер своей команды, что очень важно для роста. Но нужно и дальше совершенствоваться. Игра Фабрегаса? Я им доволен. Знаю, что всегда могу на него рассчитывать. Что касается Диегу Косты, который всех разнимал в конце матча, то он показывает, как стал использовать свою страсть в нужном русле. Я очень рад этому.