Антонио Конте: "Хочется работать в Англии из-за атмосферы во время матчей"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте признался, что ему нравится атмосфера на стадионах в Англии. Итальянский специалист надеется, что фанаты будут подгонять его команду вперед в хорошие и плохие моменты матчей.

- Хочу, чтобы фанаты продолжали поддерживать нас и подгоняли игроков на протяжении всей игры, в хорошие и плохие моменты, призывая побеждать, - цитирует пресс-служба клуба Конте. - Наши болельщики, если захотят, могут быть двенадцатым игроком. Одной из причин, по которой хочется работать в Англии, является атмосфера на стадионе во время игры. В этой стране она совершенно особенная. На каждом матче видишь семьи, пришедшие посмотреть игру. Самое главное – прийти и радоваться футболу, быть вместе и проживать фантастические моменты вместе с семьей.