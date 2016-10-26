15:14 | ФУТБОЛ — Англия

Антонио Конте: "Хочется работать в Англии из-за атмосферы во время матчей"

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Главный тренер "Челси" Антонио Конте признался, что ему нравится атмосфера на стадионах в Англии. Итальянский специалист надеется, что фанаты будут подгонять его команду вперед в хорошие и плохие моменты матчей.

- Хочу, чтобы фанаты продолжали поддерживать нас и подгоняли игроков на протяжении всей игры, в хорошие и плохие моменты, призывая побеждать, - цитирует пресс-служба клуба Конте. - Наши болельщики, если захотят, могут быть двенадцатым игроком. Одной из причин, по которой хочется работать в Англии, является атмосфера на стадионе во время игры. В этой стране она совершенно особенная. На каждом матче видишь семьи, пришедшие посмотреть игру. Самое главное – прийти и радоваться футболу, быть вместе и проживать фантастические моменты вместе с семьей.

Дополнительная информация

http://www.chelsea-fc.ru/news/latest/20161026-1204.html

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