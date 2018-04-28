Антонио Конте: "Единственный способ "Челси" попытаться оказать на "Тоттенхэм" давление – обыграть "Суонси"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте ​перед матчем 36-го тура чемпионата Англии против "Суонси" отметил, что победа позволит "синим" оказать давление на четверку лидеров. Лондонская команда идет на 5-м месте, имея 63 очка, а у четвертого "Тоттенхэма" - 68.

- В первую очередь, мы должны постараться набрать три очка, – цитирует пресс-служба клуба Конте. - Мы играем с командой, которая сражается за выживание в АПЛ. В последних пяти матчах на своем поле "Суонси" одержал 4 победы и один раз сыграл вничью. Это говорит о том, что они находятся в хорошей форме. Реальность такова, что у "Тоттенхэма" есть большое преимущество, но единственный способ попытаться оказать на них некоторое давление – получить завтра три очка.