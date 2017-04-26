Антонио Конте: "Челси" сделал большой шаг вперед в психологическом плане"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте отметил важность победы над "Саутгемптоном" (4:2) в последнем матче чемпионата Англии. Отрыв от второго места, занимаемого "Тоттенхэмом", теперь составляет семь очков.

– Мы сделали большой шаг вперед в психологическом плане, – цитирует ВВС Конте. – Это было большим испытанием для нас, и мы справились. Я очень доволен, но нельзя думать, что борьба завершена. Диегу Коста? Он оформил дубль. А я всегда говорил, что доволен его работой и отношением к команде. Иногда ему не везло.