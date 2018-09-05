Андрей Ярмоленко: "Пеллегрини сказал мне, чтобы я не переживал из-за непопадания в стартовый состав "Вест Хэма"

Полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко прокомментировал результаты команды в нынешнем сезоне. Он рассказал о своем разговоре с главным тренером команды Мануэлем Пеллегрини.

– Каково твое моральное состояние, учитывая, что "Вест Хэм" находится на последнем месте в чемпионате Англии?

– Проигрывать всегда тяжело, но сейчас я полностью переключился на работу в сборной Украины. Когда приеду в клуб, будем выбираться из этой ситуации. Я уверен, все у нас получится. В Вест Хэме хороший тренер, качественные футболисты, но это чемпионат Англии, который, наверное, самый непредсказуемый в Европе.

– Тренер "Вест Хэма" не объяснял, почему не выпускает тебя в стартовом составе?

– Я с ним разговаривал и он сказал, чтобы я не переживал, что все будет нормально. Не стоит забывать, что из-за повреждения я пропустил предсезонную подготовку. Нужно немного времени, чтобы полностью понять, каков английский футбол, - цитирует футболиста "Команда №1".

"Вест Хэм" в текущем сезоне проиграл во всех четырех матчах чемпионата Англии.