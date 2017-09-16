Альваро Мората: "Мне нравилось в Мадриде, но я не мог оставаться запасным"

Нападающий "Челси" Альваро Мората объяснил, почему ушел летом из "Реала". По его словам, были и другие варианты продолжения карьеры.

– Зидан хотел, чтобы я остался, и мне нравилось в Мадриде, однако я не мог оставаться запасным, – цитирует AS Морату. – Наступает время, когда нужно играть постоянно, развиваться. Я не хочу оставаться в зоне комфорта, у меня есть амбиции, я голоде. Летом было несколько предложений. Не только от "Челси" и "Манчестер Юнайтед", но и из других лиг. Это была благоприятная ситуация.

С Конте я пообщался летом. Чувствую себя обязанным ему, поскольку он подписывал меня в "Ювентусе", хотя быстро команду потом покинул. Я всегда хотел поиграть под его руководством. Когда узнал об интересе "Челси", долго не думал.