Алексей Смертин: "Венгер не выдохся, но "Арсеналу" нужны изменения"

Чемпион Англии в составе "Челси" Алексей Смертин сказал, что во время его выступления в премьер-лиге "Арсенал" Арсена Венгера выделялся на фоне других команд. В пятницу, 20 апреля, "канониры" объявили об уходе 68-летнего французского специалиста с поста главного тренера после завершения сезона-2017/18.

– У него был определенный стиль, я сталкивался с ним, когда выступал за "Портсмут", и "Челси", и "Фулхэм", – цитирует ТАСС Смертина. – Прекрасно помню их общекомандную скорость, короткие выверенные передачи, быстрый переход из обороны в атаку. "Арсенал" выделялся на фоне остальных английских клубов, на мой взгляд, его можно было сравнить с лучшими командами Испании, стиль был схож.

Первое самое яркое впечатление о нем – 2003 год, когда они прошли без поражений весь чемпионат и в последний раз на данный момент стали его победителями. Они прекрасно выступали и крупно обыграли нас в Кубке. Нам забил Тьерри Анри, и Венгер поменял его раньше, чтобы он получил свою порцию аплодисментов от болельщиков "Портсмута".

Возможно, он держался в "Арсенале" больше, чем было нужно, вопрос даже не в том, что он выдохся, но изменения иногда нужны. Даже среди игроков немногие играют за одну команду на протяжении всей карьеры, на ум приходят Паоло Мальдини в "Милане", Джон Терри и Фрэнк Лэмпард в "Челси". Людям необходимы новые вызовы, и тренеры, мне кажется, не исключение, разве что Алекса Фергюсона вспомнить. В том же французском чемпионате Венгера наверняка ждут с радостью.

В последнее время его критиковали за отсутствие результата, многие говорили, что они не заботятся о результатах, а только о финансовом состоянии. Они действительно работали в прибыль, потому что покупали относительно недорогих футболистов и в какой-то момент продавали их. То есть ротация состава в последние годы была все-таки существенная. Болельщики, знаю, были недовольны, потому что им нужен результат, но вектор был выбран такой, и, думаю, он был вынужден действовать таким образом.

Напомним, Венгер возглавил "Арсенал" в 1996 году. За 22 года под его руководством команда выиграла 17 трофеев, включая 3 титула чемпиона Англии.

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