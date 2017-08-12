Александр Ляказетт: "В Англии судьи больше дают играть, чем во Франции"

Нападающий "Арсенала" Александр Ляказетт после своего первого матча в чемпионате Англии отметил, что английские арбитры дают играть. Французский форвард в своем дебютном поединке в премьер-лиге уже на 2-й минуте забил "Лестеру".

- Я адаптируюсь, повышаю уровень английского языка, - цитирует L'Equipe Ляказетта. - Буду еще учиться. Здесь рефери позволяют много играть, мне потребуется время, чтобы до конца понять это. Есть разница в том, как защитники действуют против нападающих в Англии и во Франции, где я играл ранее. Однако моя работа в том, чтобы противостоять обороне. Первый гол - это хорошо.