20:30 | ФУТБОЛ — Англия

Алан Ширер: "Руни нужно уйти из сборной Англии"

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Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер уверен, что форварду "Манчестер Юнайтед" Уэйну Руни необходимо отказаться от выступления за национальную команду. По словам ветерана, в таком решении не будет ничего постыдного.

- "Манчестер Юнайтед" обладает сильным составом, - приводит Goal.com слова Ширера. – Ему нужно продолжать играть на высочайшем уровне, чтобы не выпасть из основы. Он должен думать только о себе. С сожалением произнесу эти слова, но Уэйну нужно отказаться от выступления за сборную Англии. Ему уже 30, а в этом возрасте сложно быть лидером в клубе и национальной команде.

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