17:04 | ФУТБОЛ — Англия

Алан Ширер получил орден Британской империи

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Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер был награжден орденом Британской империи. 46-летний британец получил награду лично от принца Уильяма в Букингемском дворце за свою благотворительную деятельность. Ширер стал командором.

- Очень важная награда для меня, - написал Ширер в своем твиттере. – Я горд получить орден в знак признания моей благотворительной деятельности. Спасибо всем, кто меня поддерживал.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ботаникум

Мои поздравления Алану!!!! Считаю его ОБРАЗЦОМ подлинного британского футболиста и прирождённого бомбардира.

17:18

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