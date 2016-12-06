Алан Ширер получил орден Британской империи

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер был награжден орденом Британской империи. 46-летний британец получил награду лично от принца Уильяма в Букингемском дворце за свою благотворительную деятельность. Ширер стал командором.
- Очень важная награда для меня, - написал Ширер в своем твиттере. – Я горд получить орден в знак признания моей благотворительной деятельности. Спасибо всем, кто меня поддерживал.
Very honoured and proud to receive my CBE today in recognition of my charity work. Thank you to everyone who supports me. 🙋🏼♂️🏅 pic.twitter.com/3P0NHCRu8D– Alan Shearer (@alanshearer) 6 декабря 2016 г.
Ботаникум
Мои поздравления Алану!!!! Считаю его ОБРАЗЦОМ подлинного британского футболиста и прирождённого бомбардира.
17:18 6 декабря