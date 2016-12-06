Алан Ширер получил орден Британской империи

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер был награжден орденом Британской империи. 46-летний британец получил награду лично от принца Уильяма в Букингемском дворце за свою благотворительную деятельность. Ширер стал командором.

- Очень важная награда для меня, - написал Ширер в своем твиттере. – Я горд получить орден в знак признания моей благотворительной деятельности. Спасибо всем, кто меня поддерживал.