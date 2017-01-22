19:43 22 января | ФУТБОЛ — Англия

Алан Ширер: "Без сомнения, Уокера нужно было удалять в матче с "Манчестер Сити"

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Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер, комментируя ничью в матче 22-го тура премьер-лиги "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" (2:2), выразил уверенность, что главный судья Андре Марринер должен был удалять защитника гостей Кайла Уокера и назначать пенальти в ворота лондонского клуба при счете 2:1 в пользу хозяев.

– Без сомнения, там был пенальти, и Уокера нужно было удалять, – приводит BBC слова Ширера. – Он не пытался выиграть мяч, рефери должен был назначать одиннадцатиметровый.

Не хочу поощрять симуляцию или нырки, но я хочу, чтобы судьи справлялись с матчами и принимали правильные решения.

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Материалы REN-TV

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