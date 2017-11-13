Ахмед Муса: "Пусть Слуцкий поднимется в Англии как можно выше"

Нападающий "Лестера" Ахмед Муса, ранее выступавший за ЦСКА, не сомневается в том, что у Леонида Слуцкого, возглавляющего "Халл Сити", все получится в Англии. Форвард пожелал специалисту подняться с командой как можно выше.

Напомним, что Слуцкий был главным тренером ЦСКА с 2009 по 2016 год. На данный момент "тигры" под его руководством занимают 20-е место в турнирной таблице чепионшипа, набрав 16 очков после 16-ти матчей.

– С кем из игроков ЦСКА продолжаете общаться? – вопрос Мусе.

– Да с большинством! И постоянно вспоминаю наши матчи со "Спартаком", особенно победные.

– Как думаете, у Слуцкого в Англии получится?

– Обязательно. Я верю в это. Он сильный тренер. Пусть он поднимется в Англии как можно выше.

– Что пожелаете фанатам ЦСКА?

– (после паузы) ЦСКА навсегда в моем сердце, я никогда его не забуду. И я надеюсь, что настанет день, когда я снова сыграю за этот клуб. ЦСКА – чемпион! (Филипп ПАПЕНКОВ)