Агент Езила: "Месут отверг сумасшедшие предложения ради "Арсенала"

Агент полузащитника "Арсенала" Месута Езила Эркут Согут заявил, что его клиент отверг ряд предложений ради того, чтобы остаться в лондонском клубе. Он также добавил, что для 30-летнего немца деньги не являются решающим фактором.

- У нас были огромные предложения из Азии, - приводит слова Согута Evening Standard. - Были даже просто сумасшедшие предложения. Но для Месута деньги не являются самым важным фактором. Они, безусловно, важны, но стоит помнить, что это всего лишь один из аспектов переговоров по контракту.

Езил выступает за "Арсенал" с 2013 года. В составе "канониров" он трижды выигрывал Кубок Англии.

В текущем сезоне Езил провел 12 матчей за "Арсенал", забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

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