Аарон Рэмси: "Арсенал" планирует совершить что-то особенное в этом сезоне"

Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси заявил, что его команда попробует совершить "что-то особенное" в этом сезоне.

- У меня есть действующий контракт с "Арсеналом", - сказал Рэмси в интервью Sky Sports. - Сделаю все возможное для того, чтобы вместе с клубом совершить что-то особенное в этом году. Новый контракт? Мы пока не договорились об этом. Однако я продолжу играть в футбол и делать все возможное для "Арсенала".

В текущем сезоне Рэмси провел 9 игр за "канониров", забил 1 гол и отдал 3 результативных передачи.

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