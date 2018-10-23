Зюле - об игре с АЕК: "Я в предвкушении жаркого матча"

Защитник "Баварии" Никлас Зюле накануне матча 3-го тура Лиги чемпионов против АЕК отметил, что ожидает жаркую игру. Он также добавил, что мюнхенцам придется как следует поработать, чтобы добиться положительного результата.

- Я в предвкушении жаркого матча, я очень много слышал о греческих болельщиках, - приводит пресс-служба клуба слова Зюле. - Болельщики здесь очень и очень эмоциональны. Мы хотим с первых же минут уверенно войти в игру. Я считаю, что мы лучшая команда, и мы должны это показать. Мы играли дисциплинированно в эти выходные. Наша цель - победа, но мы должны как следует поработать. Тогда мы сможем добыть положительный результат.

Матч АЕК - "Бавария" состоится 23 октября и начнется в 19.55 по московскому времени.

Все о Лиге чемпионов - здесь.