Златко Захович: "Марибор" победит "Спартак" в Москве. Потому что мы лучше"

Спортивный директор "Марибора" Златко Захович выразил мнение, что клуб сможет победить "Спартак" в выездном матче группового турнира Лиги чемпионов. Накануне клубы сыграли вничью в поединке первого тура - 1:1.

– Допустим, вы можете взять одного человека из "Спартака" в "Марибор". Кого бы выбрали?

– Никого. Уважаю футболистов "Спартака", но верю в своих. Я уверен, что победим в Москве.

– Вы это уже говорили. Но почему настолько уверены?

– Потому что мы лучше. Легко объяснить. (Гоша ЧЕРНОВ)

Полностью интервью Заховича