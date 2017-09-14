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23:08 | Футбол — Лига чемпионов

Златко Захович: "Марибор" победит "Спартак" в Москве. Потому что мы лучше"

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Спортивный директор "Марибора" Златко Захович выразил мнение, что клуб сможет победить "Спартак" в выездном матче группового турнира Лиги чемпионов. Накануне клубы сыграли вничью в поединке первого тура - 1:1.

– Допустим, вы можете взять одного человека из "Спартака" в "Марибор". Кого бы выбрали?

– Никого. Уважаю футболистов "Спартака", но верю в своих. Я уверен, что победим в Москве.

– Вы это уже говорили. Но почему настолько уверены?

– Потому что мы лучше. Легко объяснить. (Гоша ЧЕРНОВ)

Полностью интервью Заховича

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1-й тур
КОММЕНТАРИИ (3)
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xSive

Разберемся ушлепки.

23:44

Курт Лямке

Кто лучшие - выясняется на поле, а не в гнилых базарах.

23:19

Веравалер

Ну прям как бабы. Впрочем, скорее всего, это потому что в пересказе баб.

23:15