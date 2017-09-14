Златко Захович: "Марибор" победит "Спартак" в Москве. Потому что мы лучше"

Спортивный директор "Марибора" Златко Захович выразил мнение, что клуб сможет победить "Спартак" в выездном матче группового турнира Лиги чемпионов. Накануне клубы сыграли вничью в поединке первого тура - 1:1.
– Допустим, вы можете взять одного человека из "Спартака" в "Марибор". Кого бы выбрали?
– Никого. Уважаю футболистов "Спартака", но верю в своих. Я уверен, что победим в Москве.
– Вы это уже говорили. Но почему настолько уверены?
– Потому что мы лучше. Легко объяснить. (Гоша ЧЕРНОВ)
xSive
Разберемся ушлепки.
23:44
Курт Лямке
Кто лучшие - выясняется на поле, а не в гнилых базарах.
23:19
Веравалер
Ну прям как бабы. Впрочем, скорее всего, это потому что в пересказе баб.
23:15