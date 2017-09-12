Зинедин Зидан: "Нам не хватает нападающих"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан признался, что рассчитывал на фоварда Альваро Морату, который летом перешел из "королевского клуба" в "Челси". Французский специалист отметил, что во время летнего периода дозаявок клуб вел поиски нового нападающего.

– Глядя на наш состав можно сказать, что нам не хватает классической "девятки", – цитирует Football Espana Зидана. – Я бы хотел, чтобы Мората остался, но он хотел играть в основе в другом клубе. Это его решение.

Мы пытались найти другого игрока. В прошлом сезоне у нас были Мората и Майораль. Сейчас остался только последний. Он не играл против "Хетафе", но это было мое решение. Он попадет в состав в среду (на матч Лиги чемпионов с АПОЭЛ. - Прим. "СЭ") – он голоден до игры.

Мы рады, что Роналду вернулся. Он в отличной физической и психологической форме, несмотря на все разговоры вокруг него.

Напомним, в среду, 13 сентября, "Реал" сыграет с АПОЭЛ в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов. Встреча состоится в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Начало игры – 21.45 по московскому времени.