Жозе Моуринью: "Дело сделано"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью​ после поражения от "Валенсии" в 6-м туре Лиги чемпионов отметил, что главное - выход в плей-офф. Английская команда вышла в 1/8 финала со второго места.

- Дело сделано, - цитирует пресс-служба УЕФА Моуринью. - У нас была трудная группа. Мы не блистали на групповом этапе, но приехали сюда уже с путевкой в следующий раунд, несмотря на все проблемы и травмы, которые у нас были.