04:24 | Футбол — Лига чемпионов

Жозе Моуринью: "Дело сделано"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью​ после поражения от "Валенсии" в 6-м туре Лиги чемпионов отметил, что главное - выход в плей-офф. Английская команда вышла в 1/8 финала со второго места.

- Дело сделано, - цитирует пресс-служба УЕФА Моуринью. - У нас была трудная группа. Мы не блистали на групповом этапе, но приехали сюда уже с путевкой в следующий раунд, несмотря на все проблемы и травмы, которые у нас были.

Валенсия - Манчестер Юнайтед

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000980/match=2025148/index.html

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