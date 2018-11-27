08:55 | Футбол — Лига чемпионов

Защитник "Виктории" Губник: "Не вижу большой разницы между температурой в -5 и -10. Дома мы играем в аналогичных условиях"

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Защитник "Виктории" Роман Губник в преддверии матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА отметил, что его не пугает погода в Москве. Он добавил, что в Чехии его команда играет в аналогичных условиях.

Не вижу большой разницы между температурой в -5 и -10, - приводит официальный сайт УЕФА слова Губника.  Дома мы играем в аналогичных условиях. Всем придется мириться с этим.Мы верим, что можем добиться успеха. Мы знаем, что только победа позволит нам пройти дальше. Знаем, что у ЦСКА очень молодой коллектив. В его составе хорошие молодые игроки, в чем мы убедились во втором тайме нашего первого матча.

После четырех туров ЦСКА занимает третье место в группе G, набрав 4 очка. В активе "Виктории" 1 очко. У занимающего первую строчку "Реала" – 9, у расположившейся на второй позиции "Ромы" – 9.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА - "Виктория". Начало игры - во вторник, 27 ноября, в 20.55 (время московское).

ЦСКА - Виктория Пл

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 5-й тур. ЦСКА - "Виктория", "Локо" - "Галатасарай"
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