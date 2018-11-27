Защитник "Виктории" Губник: "Не вижу большой разницы между температурой в -5 и -10. Дома мы играем в аналогичных условиях"

Защитник "Виктории" Роман Губник в преддверии матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА отметил, что его не пугает погода в Москве. Он добавил, что в Чехии его команда играет в аналогичных условиях.

– Не вижу большой разницы между температурой в -5 и -10, - приводит официальный сайт УЕФА слова Губника. – Дома мы играем в аналогичных условиях. Всем придется мириться с этим.Мы верим, что можем добиться успеха. Мы знаем, что только победа позволит нам пройти дальше. Знаем, что у ЦСКА очень молодой коллектив. В его составе хорошие молодые игроки, в чем мы убедились во втором тайме нашего первого матча.

После четырех туров ЦСКА занимает третье место в группе G, набрав 4 очка. В активе "Виктории" 1 очко. У занимающего первую строчку "Реала" – 9, у расположившейся на второй позиции "Ромы" – 9.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА - "Виктория". Начало игры - во вторник, 27 ноября, в 20.55 (время московское).

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