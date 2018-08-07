Загребское "Динамо" обыграло "Астану" на выезде

Загребское "Динамо" на выезде обыграло "Астану" в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов - 2:0. По голу в этой игре забили нападающий Марио Будимир и полузащитник Дани Ольмо.

Ответная встреча состоится в Хорватии на следующей неделе. Победитель этой пары в 4-м раунде сыграет со швейцарским "Янг Бойз".

Лига чемпионов

3-й отборочный раунд

Первый матч

"Астана" (Казахстан) - "Динамо" Загреб (Хорватия) - 0:2 (0:1)

Голы: Будимир, 39 (0:1). Ольмо, 84 (0:2).

Судья: Битон (Шотландия).

7 августа. Астана. Стадион Astana Arena.