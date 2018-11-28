10:20 | Футбол — Лига чемпионов

Юрген Клопп взорвал пресс-конференцию, назвав голос переводчика эротичным

Пресс-конференция Юргена Клоппа. Фото REUTERS
Пресс-конференция Юргена Клоппа. Фото REUTERS
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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп во время пресс-конференции перед матчем 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "ПСЖ" развеселил журналистов.

Немецкий специалист слушал перевод вопроса от французского журналиста, а затем сказал: "Кстати, у переводчика очень эротичный голос".

Это вызвало смех в зале.

Затем Клопп добавил: "Мои поздравления. Уау. Пожалуйста, снова!".

Это снова вызвало волну смеха, сам тренер также засмеялся.

ПСЖ - Ливерпуль


 

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