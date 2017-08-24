Юрген Клопп: "Участие в Лиге чемпионов поможет "Ливерпулю" на трансферном рынке"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после победы над "Хоффенхаймом" (4:2) в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов выразил надежду, что выход в групповой турнир поможет его команде на трансферном рынке. Он также добавил, что рад тому, что четырнадцать месяцев упорного труда не пропали даром.

– Участие в Лиге чемпионов сильно влияет на трансферный рынок, надеюсь, это нам поможет, – приводит Fox Sports слова Клоппа – При переговорах с игроком приходится слышать: "Если бы вы играли в Лиге чемпионов, тогда это было бы интересно. А так у вас великий клуб, неплохой тренер…". И так далее. А когда пытаешься продлить контракт со своим игроком, он говорит: "Хочу играть в Лиге чемпионов". Я всегда удивляюсь в таких случаях, ведь это задача игрока – выйти в Лигу чемпионов вместе с клубом. И мы это сделали, поэтому я так счастлив. Приятно, что четырнадцать месяцев упорного труда не пропали даром.

Жеребьевка группового турнира ЛЧ пройдет сегодня и начнется в 19.00 по московскому времени. "Ливерпуль" попал в третью корзину.