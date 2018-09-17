Юрген Клопп: "Травма Фирмину выглядела страшно. Но с "ПСЖ" он может сыграть"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что нападающий команды Роберту Фирмину сможет сыграть против "ПСЖ" в матче Лиги чемпионов. Бразилец получил болезненный удар в глаз в матче чемпионата Англии с "Тоттенхэмом" (2:1) и был заменен.

– Он может сыграть, – цитирует AFP Клоппа. – Если бы матч был сегодня, оставались бы вопросы. Это хорошо. Все очень испугались, когда увидели, как это произошло. Боль остается, но все будет хорошо. До матча есть время. Если Фирмину не смог бы выйти, это была бы хорошая возможность для Старриджа. Ориги и Соланке вряд ли сыграют из-за травм.