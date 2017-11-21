Ясмин Ханданович: "Марибор" не дал "Спартаку" свободного места"

Вратарь "Марибора" Ясмин Ханданович подчеркнул, что команда играла в свой футбол в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов со "Спартаком" (1:1). По словам голкипера, словенцы не дали красно-белым свободного места.

– Ничья 1:1 – это хороший результат для вашей команды? – вопрос Хандановичу.

– Да, можно сказать, что хороший. Но мы хотели выступать в Лиге Европы, а для этого нужно было побеждать и зарабатывать три очка. Мы играли в свой футбол, терпели и ждали. У нас были моменты, а в обороне мы играли неплохо. Мало чего позволили создать "Спартаку".

– "Спартак" владел мячом, атаковал, но пробил в створ ворот только два раза. Были сложности, чтобы сохранить концентрацию при такой игре?

– Да. Было тяжело. Мы не дали сопернику свободного места. Знали, что если позволим "Спартаку" проникать в нашу зону, то будет сложно его остановить, потому что этот клуб быстр в нападении. Мы действовали компактно, организованно, и пытались забить. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)