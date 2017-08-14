Виктор Гончаренко: "Сейчас пошла мода: любой опасный момент - виноват Васин"

На пресс-конференции перед матчем 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов с "Янг Бойз" главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко вступился за своего защитника Виктора Васина. Футболисту задали вопрос: "Виктор, вас критикуют все кому не лень. Как вы все это воспринимаете и вообще читаете ли вы прессу?".

​– Думаю, для него важнее моя критика, – взял слово Виктор Гончаренко. – А вообще сейчас пошла мода. Что когда у наших ворот возникает любой опасный момент, значит виноват Васин. Вы не пытаетесь даже разобраться в причинах случившегося, а сразу критикуете только его.

Напомним, матч "Янг Бойз" - ЦСКА состоится завтра и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи. Ответная игра пройдет в Москве 23 августа.