Виктор Гончаренко: "Один гол после четырех матчей у "Бенфики" смотрится нелогично"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко выразил уверенность, что игра 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" будет непростой, несмотря на низкие результаты лиссабонцев в розыгрыше турнира.

- С "Бенфикой" нам предстоит крайне непростой матч. Результаты соперника - ноль очков и всего лишь один забитый мяч после четырех туров Лиги чемпионов - смотрятся несколько нелогично, - сказал Гончаренко в интервью для официальной програмки перед матчем. - Особенно если прниимать во внимание трансферную политику португальцев, то, как они умеют продавать футболистов и покупать на их место новых, готовить игроков к важным турнирам.

Но футбол справедлив, значит, "Бенфика" где-то в чем-то недоработала, поэтому и имеет такой результат. Вполне возможно, что и мы нанесли португальскому клубу чувствительный удар, победив в Лиссабоне. Тем не менее, мы хорошо знаем, насколько сильны наши оппоненты. Такие футболисты, как Пицци, Жонас, Сеферович способны перевернуть любую игру.

Нам будет противостоять сверхмотивированный соперник: все прекрасно понимают, что "Бенфика" не может закончить групповой турнир с нулем набранных очков.

Поэтому нужно подойти к противостоянию в очень хорошей форме. Решаться будет очень многое, и я надеюсь, что при помощи армейских болельщиков мы добьемся нужного результата.

Матч ЦСКА - "Бенфика" начнется в 20.00 по московскому времени, "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка.