Виктор Гончаренко: "ЦСКА должен играть неудобно для "Реала"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Реала" заявил, что его команда должна играть неудобно для соперника.

- Знаете, если говорить о "Реале", то это в любом случае достаточно высокий уровень, независимо от состояния и турнира, - приводит слова Гончаренко "РИА Новости". - Тренер оказывает влияние, но и с Солари, и с Лопетеги – это сильный соперник для любой команды. И нам надо сделать все возможное, чтобы рассчитывать на успех, надо играть неудобно для "Реала". В составе "Реала" стало больше молодых футболистов, сравнения есть, но это всегда достаточно высокий уровень.

ЦСКА занимает последнее место в группе G, имея в активе 4 очка после пяти туров.

Все о Лиге чемпионов - здесь