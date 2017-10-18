Видео: жесткая игра Каземиру против Льоренте

Полузащитник "Реала" Каземиру жестко сыграл в одном из эпизодов матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против нападающего "Тоттенхэма" (1:1) Фернандо Льоренте. Главный арбитр встречи Шимон Марчиняк оставил этот момент без внимания, не назначив пенальти в ворота мадридского клуба.

После трех матчей у "Реала" и "Тоттенхэма" по 7 очков. Следующая встреча этих команда состоится 1 ноября на "Уэмбли".