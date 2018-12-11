23:37 | Футбол — Лига чемпионов

Видео: ван Дейк чуть не сломал ногу Мертенсу

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Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк сделал грубый подкат против нападающего "Наполи" Дриса Мертенса​ на 13-й минуте встречи в рамках 6-го заключительного тура группового турнира Лиги чемпионов.

Ван Дейк прямой ногой подкатился под Мертенса. 31-летний бельгийский форвард не пострадал после этого фола.

 

 

Ливерпуль - Наполи

 

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