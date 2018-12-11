Видео: ван Дейк чуть не сломал ногу Мертенсу

Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк сделал грубый подкат против нападающего "Наполи" Дриса Мертенса на 13-й минуте встречи в рамках 6-го заключительного тура группового турнира Лиги чемпионов.
Ван Дейк прямой ногой подкатился под Мертенса. 31-летний бельгийский форвард не пострадал после этого фола.
Van Dijk almost broke mertens leg #LIVNAP pic.twitter.com/kSfTtQpmwY– alicia (@asensional) 11 декабря 2018 г.
Le tacle de Virgil Van Dijk... #LIVNAP pic.twitter.com/IvuLf0UrR6– Actu Foot (@ActuFoot_) 11 декабря 2018 г.
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