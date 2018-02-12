Венсан Компани: "Манчестер Сити" обязан выиграть у "Базеля"

Защитник "Манчестер Сити" Венсан Компани в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Базеля" отметил, что успешной игре его команды помогало умение мгновенно включаться в рабочий режим и постоянная стопроцентная готовность. Футболист также добавил, что "горожане" обязаны побеждать в предстоящей встрече.

– Стараюсь не видеть различий между Лигой чемпионов, премьер-лигой и Кубком Англии, – цитирует пресс-служба УЕФА Компани. – Можем ли мы выиграть завтрашний матч? Да, мы обязаны.

Если когда у "Манчестер Сити" и была команда, которая комфортно бы чувствовала себя в этом турнире, то именно эта. Если у нас не получится в этом году, то это будет следующий год или через один. Мы добьемся своего, уверен в этом.

Нашей успешной игре помогало умение мгновенно включаться в рабочий режим, уважение ко всем соперникам, постоянная стопроцентная готовность. Прежде такого не испытывал ни в одной из команд, за которые играл.

Напомним, что первый матч 1/8 финала "Базель" - "Манчестер Сити" состоится 13 февраля. Начало игры - 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.