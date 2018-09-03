Васин и Кучаев вошли в заявку ЦСКА для участия в Лиге чемпионов

ЦСКА на официальном сайте сообщил, что отправил в УЕФА заявку для участия в Лиге чемпионов сезона-2018/19. В основной список вошли 20 игроков, в список B - девять. В заявку армейцев вошли защитник Виктор Васин и полузащитник Константин Кучаев, которые восстанавливаются после разрыва крестообразных связок колена.
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.
Защитники: Никита Чернов, Марио Фернандес, Хердур Магнуссон, Кирилл Набабкин, Родриго Бекао, Георгий Щенников, Виктор Васин.
Полузащитники: Ильзат Ахметов, Яка Бийол, Кристиян Бистрович, Алан Дзагоев, Дмитрий Ефремов, Александр Макаров, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич.
Нападающие: Абель Эрнандес, Такума Нисимура.
В список "B" для молодых игроков и воспитанников клуба включены: Георгий Кырнац, Астемир Гордюшенко, Хетаг Хосонов, Наир Тикнизян, Константин Кучаев, Тимур Пухов, Виталий Жиронкин, Тимур Жамалетдинов и Федор Чалов.
ЦСКА в Лиге чемпионов выступит в группе G вместе с "Реалом", "Ромой" и "Викторией". В стартовом матче турнира армейцы в гостях сыграют против "Виктории" 19 сентября, начало - 22.00 по московскому времени.
Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/liga/zayavka-pfk-cska-dlya-uchastiya-v-lige-chempionov/
- Реал (Футбол)
- Георгий Щенников
- Игорь Акинфеев
- Алан Дзагоев
- Виктор Васин
- ЦСКА (футбол)
- Кирилл Набабкин
- Виктория Пльзень
- Мариу Фернандес
- Дмитрий Ефремов
- Никита Чернов
- Ильзат Ахметов
- Тимур Жамалетдинов
- Тимур Пухов
- Астемир Гордюшенко
- Илья Помазун
- Александр Макаров
- Иван Обляков
- Федор Чалов
- Георгий Кырнац
- Константин Кучаев
- Хетаг Хосонов
- Кристиян Бистрович
- Хердур Магнуссон
- Яка Бийол
- Родриго Бекао
- Абель Эрнандес
- Никола Влашич
- Такума Нисимура
- Арнор Сигурдссон