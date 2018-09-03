Васин и Кучаев вошли в заявку ЦСКА для участия в Лиге чемпионов

ЦСКА на официальном сайте сообщил, что отправил в УЕФА заявку для участия в Лиге чемпионов сезона-2018/19. В основной список вошли 20 игроков, в список B - девять. В заявку армейцев вошли защитник Виктор Васин и полузащитник Константин Кучаев, которые восстанавливаются после разрыва крестообразных связок колена.

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.

Защитники: Никита Чернов, Марио Фернандес, Хердур Магнуссон, Кирилл Набабкин, Родриго Бекао, Георгий Щенников, Виктор Васин.

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Яка Бийол, Кристиян Бистрович, Алан Дзагоев, Дмитрий Ефремов, Александр Макаров, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич.

Нападающие: Абель Эрнандес, Такума Нисимура.

В список "B" для молодых игроков и воспитанников клуба включены: Георгий Кырнац, Астемир Гордюшенко, Хетаг Хосонов, Наир Тикнизян, Константин Кучаев, Тимур Пухов, Виталий Жиронкин, Тимур Жамалетдинов и Федор Чалов.

ЦСКА в Лиге чемпионов выступит в группе G вместе с "Реалом", "Ромой" и "Викторией". В стартовом матче турнира армейцы в гостях сыграют против "Виктории" 19 сентября, начало - 22.00 по московскому времени.

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