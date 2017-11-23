Валерий Непомнящий: "Спартак" в матче с "Марибором" выглядел безобразно. Проиграл сам себе"

Российский тренер Валерий Непомнящий в интервью "СЭ" отметил, что "Спартак" сгубила самоуверенность в матче 5-го группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" (1:1). Специалист также добавил, что москвичи выглядели безобразно.

– ЦСКА одолел "Бенфику", а "Спартак" упустил победу над "Марибором". Оба исхода справедливы?

– Безусловно. Наши клубы изначально считались фаворитами. Все-таки соперники в нынешнем розыгрыше Лиги, мягко говоря, не впечатляют. У ЦСКА в бой пошли одни старики и справились с задачей блистательно. По качеству игры это был лучший матч армейцев за последнее время! Стопроцентная мобилизация! И неважно, что первый гол забили из офсайда, а во втором случае защитник "Бенфики" срезал мяч в свои ворота. "Спартак" же выглядел безобразно. Проиграл сам себе.

– В каком смысле?

– Несмотря на заработанное очко, результат матча с "Марибором" приравниваю к ментальному поражению. Сгубила самоуверенность. Ребята всем видом показывали, что рано или поздно дожмут словенцев. А те грамотно действовали в защите. В России "Спартак" – одна из самых быстрых команд. Мало кто способен угнаться за Промесом, Зе Луишем, Луизом Адриану. Но "Марибор" за счет самоотверженной игры в обороне эту скорость погасил. Иных козырей у нашего чемпиона не нашлось.

– Кого у ЦСКА отметите?

– В первую очередь Акинфеева. Излучал фантастическое спокойствие, которое передавалось и полевым игрокам. Чувствовалось, злополучная серия над Игорем не довлеет.

– Теперь все закончилось.

– Ну и, слава Богу! Меня страшно раздражали разговоры на эту тему. Пропускает-то команда, а не вратарь. Зачем же Акинфеева делать крайним? Еще за матч с "Бенфикой" заслуживает похвалы Головин. Иногда он перетягивает одеяло на себя, грешит фолами. А здесь – ни того, ни другого. Играл на команду, выполнил громадный объем работы. Незаметной, зато очень полезной. Молодчина! Радует и Дзагоев. Все время в движении, придумывает что-то нестандартное. Явно набирает кондиции после травмы. А вот Вернблум в этот раз мне не понравился. (Александр КРУЖКОВ)