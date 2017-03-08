20:33 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

УЕФА завел дела по матчам "Арсенал" - "Бавария" и "Наполи" - "Реал"

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УЕФА открыл дисциплинарные дела после ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов между "Арсеналом" и "Баварией" (1:5), а также между "Наполи" и "Реалом" (1:3). Обвинения касаются поведения болельщиков команд.

Болельщики "Арсенала" проникли на поле, а фанаты "Баварии" бросали посторонние предметы на поле. Также заведено дело против "Наполи", чьи болельщики использовали лазерные указки, бросали предметы на поле и жгли файеры.

Решение по этим играм будет принято на заседании дисциплинарной комиссии УЕФА 23 марта.

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