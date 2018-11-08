УЕФА определил претендентов на лучший гол недели. Выбери сам

УЕФА назвал претендентов на звание автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов. Среди номинантов - Милан Павков ("Црвена Звезда"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Отавиу ("Порту") и Криштиану Роналду ("Ювентус").

Голы можно посмотреть на официальном сайте УЕФА. Там же проходит голосование, участие в котором может принять любой болельщик.