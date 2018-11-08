03:59 | Футбол — Лига чемпионов

УЕФА определил претендентов на лучший гол недели. Выбери сам

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УЕФА назвал претендентов на звание автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов. Среди номинантов - Милан Павков ("Црвена Звезда"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Отавиу ("Порту") и Криштиану Роналду ("Ювентус").

Голы можно посмотреть на официальном сайте УЕФА. Там же проходит голосование, участие в котором может принять любой болельщик.

 

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