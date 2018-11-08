УЕФА определил претендентов на лучший гол недели. Выбери сам

УЕФА назвал претендентов на звание автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов. Среди номинантов - Милан Павков ("Црвена Звезда"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Отавиу ("Порту") и Криштиану Роналду ("Ювентус").
Голы можно посмотреть на официальном сайте УЕФА. Там же проходит голосование, участие в котором может принять любой болельщик.
🔝 Лучший гол недели в #ЛигаЧемпионов, претенденты:– UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 7 ноября 2018 г.
⚽️ Милан Павков ("Црвена Звезда", второй гол в ворота "Ливерпуля")
⚽️ Отавио ("Порту")
⚽️ Рахим Стерлинг (@ManCityRU)
⚽️ Криштиану Роналду ("Ювентус")
Голосуй здесь ➡️ https://t.co/i10CoZsg9f pic.twitter.com/TZUCQM9YlB
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