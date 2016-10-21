13:02 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

УЕФА не планирует проводить матчи Лиги чемпионов за пределами Европы

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Союз европейских футбольных организаций (УЕФА) на данный момент не планирует проведение матчей Лиги чемпионов за пределами Европы. Ранее глава организации Александер Чеферин подчеркнул, что союз готов рассмотреть в будущем возможность проведения финального матча Лиги чемпионов, например, в Нью-Йорке.

- В целом УЕФА всегда имеет в виду возможные стратегические решения, которые могли бы принести пользу соревнованиям и заинтересованным сторонам, - приводит "Р-Спорт" представитель пресс-службы УЕФА. - Президент УЕФА представил идею, которая была обсуждена в неофициальном порядке, но в настоящее время нет конкретных планов проводить матчи Лиги чемпионов за пределами Европы.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161021/1111102653.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

значит, проведут там Суперкубок УЕФА, который и так никому не нужен.

13:09

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