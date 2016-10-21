УЕФА не планирует проводить матчи Лиги чемпионов за пределами Европы

Союз европейских футбольных организаций (УЕФА) на данный момент не планирует проведение матчей Лиги чемпионов за пределами Европы. Ранее глава организации Александер Чеферин подчеркнул, что союз готов рассмотреть в будущем возможность проведения финального матча Лиги чемпионов, например, в Нью-Йорке.

- В целом УЕФА всегда имеет в виду возможные стратегические решения, которые могли бы принести пользу соревнованиям и заинтересованным сторонам, - приводит "Р-Спорт" представитель пресс-службы УЕФА. - Президент УЕФА представил идею, которая была обсуждена в неофициальном порядке, но в настоящее время нет конкретных планов проводить матчи Лиги чемпионов за пределами Европы.