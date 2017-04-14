УЕФА начал расследование случившегося перед матчем "Лион" – "Бешикташ"

УЕФА открыл дисциплинарное дело в связи с беспорядками перед первым матчем 1/4 финала Лиги Европы между "Лионом" и "Бешикташем", сообщает пресс-служба организации. Обоим клубам предъявлены обвинения в использовании пиротехники их болельщиками.

Напомним, что незадолго до стартового свистка на газон стадиона выбежало больше тысячи местных болельщиков. Причиной послужили действия турецких фанатов, которые забрасывали их места с верхних ярусах. Из-за этого начало матча было отложено почти на час.

В итоге поединок закончился победой "Лиона" со счетом 2:1.

Беспорядки в Лионе. Что это было