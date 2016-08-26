УЕФА гарантирует Англии, Испании, Италии и Германии по четыре места в Лиге чемпионов?

УЕФА предоставит привилегии Англии, Испании, Италии и Германии, информирует Sky Sports. Начиная с 2018 года, по четыре команды из этих стран будут автоматически отбираться в групповой турнир Лиги чемпионов.
Например, в групповом турнире ЛЧ этого сезона выступает лишь две команды от Италии ("Наполи" и "Ювентус"). Третья команда, "Рома", не смогла пройти квалификационный раунд плей-офф, проиграв "Порту" (1:1, 0:3). От остальных трех стран представлено по четыре команды.
Бриллиантидис
Michl Умение читать - это, похоже, не самая сильная сторона. УЕФА не гарантирует Англии, Испании, Италии и Германии по четыре места в Лиге чемпионов. УЕФА гарантирует по четыре места четырем лучшим европейским федерациям. Коэффициенты регулярно пересчитываются. Если российские клубы будут выигрывать у всех, хотя бы, регулярно выходить из групповой стадии, если войдет в эту четверку, то они тоже получит свои четыре места. Не ныть а в футбол играть кто-то пробовал уже? :) ------------------ да, только к тому времени введут очередные изменения и опять вернут все , чтобы стало лучше Англии. Исмпании, Германии - ну ты понял. ты действительно в розовых очках живешь и такой наивный? :)
15:18
Бриллиантидис
я только не пойму и что , что рома не смогла пройти? А у нас спартак не смог пройти, давай запретим клубам из Кипра учавствоть вообще в ЛЕ? А спартаку дадим пожизненную гарантию! Чем спартак хуже ромы? Ну, если по серьезному говорить?
15:16
Vlad_kz
Michl Умение читать - это, похоже, не самая сильная сторона. --------------------------------------------------- Ну, вообще-то, в этой конкретной заметке написано, что "УЕФА предоставит привилегии Англии, Испании, Италии и Германии" и "по четыре команды из ЭТИХ стран будут автоматически отбираться в групповой турнир ЛЧ". Другое дело, откуда это взял СЭ, хотя, вроде, ссылаются на Sky Sports. Но так как конкретной ссылки на источник нет, то сложно понять, то ли перевели неверно, то ли истолковали по-своему.
13:35
Rus_Tam
Michl__ ахаха)))))))) хорошо подметил!
12:55
БОКСЁР из *что--где--когда*
ХТО, ХТО тут застонал, что "бабло побеждает спорт" и "спорт--это бизнес"??? А может вспомним БИЗНЕС--проекты под погонялами "цска==зенит==краснодар" и присной памяти покойное "динамо"????
12:46
Michl
Умение читать - это, похоже, не самая сильная сторона. УЕФА не гарантирует Англии, Испании, Италии и Германии по четыре места в Лиге чемпионов. УЕФА гарантирует по четыре места четырем лучшим европейским федерациям. Коэффициенты регулярно пересчитываются. Если российские клубы будут выигрывать у всех, хотя бы, регулярно выходить из групповой стадии, если войдет в эту четверку, то они тоже получит свои четыре места. Не ныть а в футбол играть кто-то пробовал уже? :)
12:26
vitvk
Зиц170! Как в анекдоте, Берримор,вы не знаете,кто не допустил русских паралимпийцев в Рио? -Суд,сэр. А вы не знаете почему,Берримор? -Ссут,сэр...
12:04
vitvk
Тайлер!Европейцам тоже надоест дежа вю,одно и тоже приедается...Вот почему ЧМ по футболу и Олимпиады проводятся раз в 4 года...причем попадание в них разных команд говорит о развитии и спортивной составляющей.Реал - Бавария каждый год превратится в шоу,потом в цирк,потом в дом-2......
11:59
SIZ170
как только *засветила* перспектива у России получить три команды в ЛЧ...... сразу меняют правила))))) наглосаксы нас бояться)))))
11:58
баламошка
Совсем Охуанхэли.
11:41
karwin
Slim Taller/// Так ты в Европе и не смотри. А мы с удовольствием глянем.
11:28
karwin
Papamaxa/// Так спорта уже давно нет, коль есть буки. Посмотрите чью рекламу носят на груди футболисты сильнейших клубов. Буки и рулят "спортом". И еще ВАДА. Какой, к черту, спорт?
11:27
Papamaxa
Какая-то беда со спортом происходит! Бабло побеждает спорт!
11:23
Slim Taller
Было-бы просто замечательно.Кому в Европе интересен матч Бавария - Ростов?!
11:22
qwe20
сделайте уже лигу супербогатых, пускай варятся в своем соку. уверен проект прогорит без спортивной составляющей. а остальные будут играть в футбол.
11:21
staerswimmer23
и по одному месту в полуфинале
11:18
Chipolollo
С каждым новым таким решением маразматики уефа убивают спортивные принципы в футболе. это уже не спорт будет а бизнес
11:06
shpasic
если они не могут пройти отборы самостоятельно, может, это говорит об их силе?
10:58