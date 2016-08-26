УЕФА гарантирует Англии, Испании, Италии и Германии по четыре места в Лиге чемпионов?

УЕФА предоставит привилегии Англии, Испании, Италии и Германии, информирует Sky Sports. Начиная с 2018 года, по четыре команды из этих стран будут автоматически отбираться в групповой турнир Лиги чемпионов.

Например, в групповом турнире ЛЧ этого сезона выступает лишь две команды от Италии ("Наполи" и "Ювентус"). Третья команда, "Рома", не смогла пройти квалификационный раунд плей-офф, проиграв "Порту" (1:1, 0:3). От остальных трех стран представлено по четыре команды.

