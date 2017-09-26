Три фаната "Фейеноорда" арестованы после стычки с полицией Неаполя

Полиция Неаполя арестовала трех фанатов "Фейеноорда", которые прибыли в итальянский город, где голландский клуб проведет матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против местного "Наполи", сообщает Football Italia. По информации источника, поклонники роттердамцев устроили потасовку с представителями правоохранительных органов.

Отметим, что болельщикам "Фейеноорда" по решению префектуры Неаполя запрещено посещение выездного матча с "Наполи". Голландский клуб наказан за поведение фанатов перед матчем против "Ромы" в сезоне-2015/16. Некоторые поклонники команды из Роттердама прилетели в Италию, несмотря на запрет.

Напомним, матч "Наполи" – "Фейеноорд" состоится сегодня. Начало игры – 21.45 по московскому времени.