Тренер "Марибора": "Мы могли сокрушить "Спартак"

Главный тренер "Марибора" Дарко Миланич после матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака" (1:1) отметил, что команда превосходно провела второй тайм. По словам наставника, он выпустил на поле еще одного форварда Ахмеда Бохара, так как увидел, что его игроки могут дожать красно-белых.

- Мы отлично смотрелись, - приводит пресс-служба УЕФА слова Миланича. - Я очень доволен. Создали много моментов. Удалось сравнять счет, показали невероятный характер. Я думал, что мы сможем сокрушить их. Поэтому выпустил Бохара, хоть он и не был полностью готов. Я хотел усилить давление, а Бохар - специалист по таким матчам.

Провели суперматч. Наши болельщики могли наслаждаться игрой. Сыграли тактически грамотно, когда "Спартак" вел в счете. Во втором тайме были превосходны. Нам всегда хочется большего, но я действительно доволен этим результатом.