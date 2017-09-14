Тренер "Марибора": "Мы могли сокрушить "Спартак"

Главный тренер "Марибора" Дарко Миланич после матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака" (1:1) отметил, что команда превосходно провела второй тайм. По словам наставника, он выпустил на поле еще одного форварда Ахмеда Бохара, так как увидел, что его игроки могут дожать красно-белых.
- Мы отлично смотрелись, - приводит пресс-служба УЕФА слова Миланича. - Я очень доволен. Создали много моментов. Удалось сравнять счет, показали невероятный характер. Я думал, что мы сможем сокрушить их. Поэтому выпустил Бохара, хоть он и не был полностью готов. Я хотел усилить давление, а Бохар - специалист по таким матчам.
Провели суперматч. Наши болельщики могли наслаждаться игрой. Сыграли тактически грамотно, когда "Спартак" вел в счете. Во втором тайме были превосходны. Нам всегда хочется большего, но я действительно доволен этим результатом.
С.Мороз
Дмитрий все о*кей...вся Россия это ты что-ли?
02:25
Дмитрий все о*кей
У вас будет шанс, вся Россия будет за вас болеть! С Санкт Галленом тоже была ничья, а в Москве износилование
02:24
igogohruhru
игра была равна....
02:01
Thomas_Boy_
kilhaner ____________ Одно другого не отменяет.
01:54
kilhaner
Томас, и от этого днища Спартак еле ноги унес...
01:52
Валерий Милан-Монако
Вы могли порвать к черту(( и заслать Федуну громкий сигнал... с такой игрой нам там делать нечего(( а Карреру пора бы взять за горло по сильнее
01:50
Веравалер
Могли сокрушить, а могли и сокрушиться. Но вышло как вышло. Чего уж теперь кулаками махать...
01:49
Thomas_Boy_
Да вы днище убогое.
01:42