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01:14 | Футбол — Лига чемпионов

Тренер "Марибора": "Мы могли сокрушить "Спартак"

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Главный тренер "Марибора" Дарко Миланич после матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака" (1:1) отметил, что команда превосходно провела второй тайм. По словам наставника, он выпустил на поле еще одного форварда Ахмеда Бохара, так как увидел, что его игроки могут дожать красно-белых.

- Мы отлично смотрелись, - приводит пресс-служба УЕФА слова Миланича. - Я очень доволен. Создали много моментов. Удалось сравнять счет, показали невероятный характер. Я думал, что мы сможем сокрушить их. Поэтому выпустил Бохара, хоть он и не был полностью готов. Я хотел усилить давление, а Бохар - специалист по таким матчам.

Провели суперматч. Наши болельщики могли наслаждаться игрой. Сыграли тактически грамотно, когда "Спартак" вел в счете. Во втором тайме были превосходны. Нам всегда хочется большего, но я действительно доволен этим результатом.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1-й тур
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КОММЕНТАРИИ (8)
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С.Мороз

Дмитрий все о*кей...вся Россия это ты что-ли?

02:25

Дмитрий все о*кей

У вас будет шанс, вся Россия будет за вас болеть! С Санкт Галленом тоже была ничья, а в Москве износилование

02:24

igogohruhru

игра была равна....

02:01

Thomas_Boy_

kilhaner ____________ Одно другого не отменяет.

01:54

kilhaner

Томас, и от этого днища Спартак еле ноги унес...

01:52

Валерий Милан-Монако

Вы могли порвать к черту(( и заслать Федуну громкий сигнал... с такой игрой нам там делать нечего(( а Карреру пора бы взять за горло по сильнее

01:50

Веравалер

Могли сокрушить, а могли и сокрушиться. Но вышло как вышло. Чего уж теперь кулаками махать...

01:49

Thomas_Boy_

Да вы днище убогое.

01:42