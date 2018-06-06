Тони Кроос: "Не знаю, оправдывает ли сотрясение ошибки Кариуса"

Полузащитник "Реала" Тони Кроос не считает, что голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус в финале Лиги чемпионов имел проблемы из-за сотрясения мозга после удара Серхио Рамоса. В том матче вратарь допустил две грубые ошибки, завершившиеся голами.

- Не знаю, оправдывает ли это его ошибки, - цитирует Bild Крооса. - Если у него было сотрясение мозга, то я не знаю, стоило ли ему продолжать играть. Не могло быть все так серьезно. У него была возможность держать мяч в руках.

Кариус получил сотрясение мозга в финале Лиги чемпионов после удара Рамоса