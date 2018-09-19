Томас Тухель: "ПСЖ" не заслуживал поражения от "Ливерпуля"

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель после поражения от "Ливерпуля" в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов (2:3) отметил, что парижане не заслуживали поражения.

- Мы выдали отличный первый тайм, по итогам которого "Ливерпуль" не заслуживал преимущества в два мяча, - цитирует пресс-служба УЕФА Тухеля. - Но даже в этой ситуации мы не сдались и играли смело. После перерыва мы слишком легко расставались с мячом. Мы по-прежнему верим в свою организацию игры в обороне. В концовке пришлось тяжело, но поражения мы не заслуживали.

Мы должны агрессивнее идти вперед, но это был всего лишь первый мой матч во главе "ПСЖ" в Лиге чемпионов. Надо улучшать игру с тремя форвардами, чтобы мы могли решать исход упорных матчей в свою пользу. Верю, что ребята прибавят в следующих матчах.